АНКАРА, 25 дек — ПРАЙМ. Интерес к продукции кофеен Starbucks в турецкой столице Анкаре не упал, но некоторых горожан сильно насторожил инцидент с увольнением телеведущей, нашлись и призывающие не вмешивать политику во "вкусовые предпочтения", убедился корреспондент РИА Новости. В Турции рассказали, какие туристы становятся "заключенными" отелей

Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, точнее, с началом военного конфликта в секторе Газа. Бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) "израильскую оккупацию Газы" призывают по всей Турции, но они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.

СМИ сообщали о рекордном падении акций кофеен Starbucks — почти на 11 миллиардов долларов.

Вечером в воскресенье турецкий сегмент социальных сетей был шокирован увольнением ведущей новостей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT haber. Орбан прокомментировал "сговор" с Турцией по приему Швеции в НАТО

"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", — выступил с заявлением телеканал в соцсети Х.

"Наша организация будет продолжать стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца", — отметил телеканал.

Корреспондент РИА Новости, посетивший ряд кофеен Starbucks в центре города — Кызылай, — убедился в том, что интерес к продукции компании не упал, наоборот, есть длинные очереди.

"Как видите мы продолжаем оказывать услуги", — заявил корреспонденту менеджер, не назвавший своего имени

Доктор Джем Ташделен заявил РИА Новости, что является потребителем продукции компании три года и отказываться от кофе не собирается. "Вы предлагаете мне отказаться от кофе из-за политики?" — вопросил собеседник агентства.

Другой посетитель Starbucks Сонер Албайрак заявил, что не собирается отказываться от своего "утреннего блаженства" — кофе по дороге на работу. "Но политика, которую мы наблюдаем с экранов, настораживает. Как можно вмешиваться в мои вкусовые предпочтения?" — возразил он.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов, ведущие дежурство в центре города, заявили об отсутствии какой-либо негативной реакции в отношении кофеен Starbucks. "Мы следим за правопорядком, негативной картины нет", — уверенно заявил сотрудник полиции.