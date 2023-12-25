2023-12-25T15:02:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231225/842664089.html
РЖД подсчитали объем перевезенной икры в бутербродах
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РЖД в 2023 году перевезли 6,5 миллиона килограмм красной икры: из такого количества можно сделать 300 миллионов бутербродов, сообщила компания. "Кстати, в этом году ее (красной... ПРАЙМ, 25.12.2023
потребрынок, транспорт, бизнес, новости, ржд, красная икра, перевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году перевезли 6,5 миллиона килограмм красной икры: из такого количества можно сделать 300 миллионов бутербродов, сообщила компания.
"Кстати, в этом году ее (красной икры – ред.) перевозки по железной дороге с Дальнего Востока выросли на 20%. С начала года доставили уже около 6,5 миллиона килограмм икры… Этого хватит, чтобы сделать более 300 миллионов бутербродов!" — говорится в сообщении РЖД.
Производство готовой красной икры в РФ за период с января по октябрь составило 22,288 тысячи тонн, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Красная икра — одно из главных угощений праздничного стола россиян на Новый год.