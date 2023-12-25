МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году перевезли 6,5 миллиона килограмм красной икры: из такого количества можно сделать 300 миллионов бутербродов, сообщила компания. Россиянам рассказали, что пить с майонезными салатами и икрой

"Кстати, в этом году ее (красной икры – ред.) перевозки по железной дороге с Дальнего Востока выросли на 20%. С начала года доставили уже около 6,5 миллиона килограмм икры… Этого хватит, чтобы сделать более 300 миллионов бутербродов!" — говорится в сообщении РЖД.

Производство готовой красной икры в РФ за период с января по октябрь составило 22,288 тысячи тонн, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Красная икра — одно из главных угощений праздничного стола россиян на Новый год.