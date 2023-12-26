МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уменьшение стоимости билетов в кинотеатры может привлечь российского зрителя, считает генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Россиян предупредили о поддельных сайтах для просмотра "Слова пацана"

"Я думаю, если снизить цены на билеты, гораздо выше будет результат", — сказал режиссер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", — заявил он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Она напомнил, что раньше залы "были полны именно на старое кино", например, на "Калину красную" или картины Тарковского.

"И я это связываю не только с интересом зрителей к нашему отечественному кино на большом экране, но и там цены на билеты — 100 рублей. Это имеет значение", — пояснил Шахназаров.

Он отметил, что не все посетители могут позволить себе поход в кино при цене билета около 500 рублей.

Так, например, в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм", располагающемся на территории киноконцерна, проходят показы фильмов из коллекции киностудии. При этом "Мосфильм" отказался от своей доли, и прокатчики пошли на встречу, снизив цену на билеты до 100 рублей.

"Может, если такие цены будут — и результаты будут, как в Советском Союзе", — заключил режиссер.