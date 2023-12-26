Шахназаров: снижение цен на билеты может привлечь зрителей в кинотеатры
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уменьшение стоимости билетов в кинотеатры может привлечь российского зрителя, считает генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.
"Я думаю, если снизить цены на билеты, гораздо выше будет результат", — сказал режиссер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", — заявил он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она напомнил, что раньше залы "были полны именно на старое кино", например, на "Калину красную" или картины Тарковского.
"И я это связываю не только с интересом зрителей к нашему отечественному кино на большом экране, но и там цены на билеты — 100 рублей. Это имеет значение", — пояснил Шахназаров.
Он отметил, что не все посетители могут позволить себе поход в кино при цене билета около 500 рублей.
Так, например, в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм", располагающемся на территории киноконцерна, проходят показы фильмов из коллекции киностудии. При этом "Мосфильм" отказался от своей доли, и прокатчики пошли на встречу, снизив цену на билеты до 100 рублей.
"Может, если такие цены будут — и результаты будут, как в Советском Союзе", — заключил режиссер.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231226/842677218.html