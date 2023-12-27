МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россияне в декабре стали чаще покупать ювелирные изделия онлайн по сравнению с ноябрем 2023 года, говорится в исследовании компании CloudPayments (входит в группу "Тинькофф"), которое есть в распоряжении РИА Новости. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

"Спрос на ювелирные украшения сильно вырос в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года. Онлайн-оборот увеличился на 84%, число транзакций – на 40%", — говорится в материалах. Вырос и средний чек, по сравнению с ноябрем он увеличился на 31% – с 11 083 рублей до 14 487 рублей.

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом онлайн-оборот магазинов украшений в январе-декабре вырос на 12%, а число транзакций увеличилось всего на 2%. Средний чек в годовом выражении увеличился на 10% – с 9 551 рубля до 10 517 рублей.

Эксперты отмечают, что "в последний месяц 2023 года россиянки проявили интерес к аксессуарам". Онлайн-покупки в магазинах женских аксессуаров выросли на 22%, число транзакций – на 25% по сравнению с ноябрем. Но средний чек снизился на 2% – с 9 795 рублей до 9 561 рубля.

Согласно исследованию, женщины в январе-декабре стали в два раза чаще покупать одежду онлайн. Онлайн-оборот магазинов женской одежды вырос на 49%, число транзакций — на 62%. Однако снизился размер среднего чека — на 17%, с 14 266 рублей до 11 893 рублей.

В декабре онлайн-оборот магазинов женской одежды снизился на 6% по сравнению с ноябрем, когда были распродажи, а число транзакций уменьшилось на 24%. Средний чек при этом, наоборот, вырос — на 24%, с 12 331 рубля в ноябре до 15 325 рублей в декабре.

Ранее в декабре управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов рассказал агентству, что российский ювелирный рынок в следующем году может составить 380 миллиардов рублей, показав рост на 6-7%, при этом в этом году ожидается, что он составит 356 миллиардов.