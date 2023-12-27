МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Маркетплейсы и самиздат стали важными драйверами книжного рынка в 2023 году согласно исследованиям аналитиков холдинга, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". Россиян предостерегли от "надоевшего" новогоднего подарка

"Маркетплейсы стали одним из драйверов книжного рынка — рост продаж книг в данном сегменте составил 31%. В 2023 году в канале продано более 75 миллионов книг, в то время как в 2022 году данное значение не превышало 57 миллионов", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, маркетплейсы оказывают на рынок существенное влияние и в сдерживании цен: они инвестируют собственные средства для создания выгодного ценового предложения для своих клиентов. В среднем цена на книги в данном канале выросла на 2,1% на фоне общего повышения до 7%, подчеркнули в пресс-службе.

Еще одним драйвером книжного рынка в 2023 году стал самиздат. "Емкость сегмента в первом полугодии 2023 года составила 2,077 миллиарда рублей, что сравнимо с результатами за весь 2020 год", — отметили аналитики. На рынке цифровых книг доля самиздата достигла 35%, а в категории электронных книг его доля предварительно составляет около 50%.

Благодаря digital-авторам, начинающим издаваться в самиздате, появляются новые яркие имена, подчеркнули в пресс-службе. Так, впервые рейтинг самых популярных писателей по версии Российской книжной палаты в 2023 году возглавила автор романтической прозы Анна Джейн, сначала получившая большую известность на платформах самиздата. Такая тенденция объясняется тем, что книги в самиздате продаются дешевле, благодаря чему большое количество читателей имеет возможность с ними ознакомиться и в дальнейшем стать лояльной аудиторией, покупающей бумажные версии.

Кроме того, по предварительным итогам холдинга, в 2023 году объем книжного рынка вырос и в денежном — на 10%, и в натуральном объемах — около 5%. В пресс-службе напомнили, что в 2022 году объем рынка увеличился только в финансовом отношении и связано это было в первую очередь с ростом цен. В течение этого года издателям удавалось успешно сдерживать увеличение стоимости книг, рост цен на книжном рынке не превысил уровень инфляции и составил порядка 7%, заключили аналитики.