МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Резкий рост конкуренции между производителями из Китая привел к буму продаж смартфонов из этой страны на российском рынке, пишет издание Forbes. В России представят "антишпионский" смартфон

По данным издания, ситуация напоминает ту, что ранее сложилась на рынке автомобилей, где китайские производители начали борьбу за российского покупателя. Кроме того, чтобы привлечь внимание покупателей, китайские компании тратят крупные суммы на размещение рекламы своей продукции в метро, на улицах и в магазинах.

Так, в МТС рассказали изданию, что больше всего смартфонов в уходящем году продал Xiaomi. Доля вендора составила 30 процентов, что на два процентных пункта меньше, чем годом ранее. Второе место с долей 14 процентов занял китайский Tecno, на него бренд поднялся за год с пятой позиции (в 2022 году он занимал восемь процентов). Южнокорейский Samsung и китайский Realme разделили третье место, занимая по 11процентов рынка (годом ранее доля Samsung составляла 19 процентов, а Realme — 14 процентов). На четвертое место вышел китайский Infinix с десятью процентами, сместивший за год американский Apple на пункт ниже.

В издании подчеркнули, что официальные дилеры и дистрибьютеры китайских смартфонов демпингуют цены, что способствует росту продаж. Помимо этого, продавцы получают дополнительные бонусы от продаж, что способствует общей "китаизации" рынка, заключили в издании.