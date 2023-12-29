КИШИНЕВ, 29 дек — ПРАЙМ. Молдавия не экспортировала в 2023 году ни одной тонны говядины, свинины и мяса птицы из-за низкой производительности соответствующей продукции, пишет в пятницу онлайн-издание mold-street.com. Молдавия поможет Украине подсчитать ущерб от боевых действий

В марте Молдавия впервые получила право экспортировать переработанное мясо птицы и яйца на европейский рынок. Как отмечало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, решение Еврокомиссии поможет достижению приоритетной национальной цели — диверсификации рынков для молдавских производителей мяса птицы.

"Молдавия не сможет воспользоваться льготами, предлагаемыми Европейским Союзом для экспорта мясной продукции, так как за 11 месяцев 2023 года не экспортировала ни одной тонны говядины, свинины или птицы. Исключение составляет Приднестровье, которое поставило за границу 48 тонн мяса птицы, но эти объёмы нельзя рассматривать, как экспорт мясной продукции из Молдавии в целом", — цитирует издание экономического эксперта Юрия Рижи.

Аналитик отметил, что на создавшуюся ситуацию повлияли два фактора: сокращение производства и вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

"Бойни в стране работают на пониженных мощностях, а сектор животноводства находится в явном упадке. Эта сложная ситуация заставляет Молдавию прибегать к импорту мяса для удовлетворения своих внутренних потребностей. В отсутствие достаточного внутреннего производства переработчики полагаются на внешние источники для восполнения нехватки мяса, необходимого для местной пищевой промышленности", — добавил эксперт.

Издание также приводит официальную статистику по импорту мяса. Так, в текущем году ввоз в республику мяса птицы, говядины, свинины за 11 месяцев текущего года вырос примерно до 35,4 тысячи тонн.

По официальным данным, в республике насчитывается 43 птицеводческих хозяйства и около 227 тысяч индивидуальных птицеводческих хозяйств, в которых в общей сложности выращивается около 6 миллионов птиц. Также в Молдавии действуют 24 бойни для птицы, которые ежегодно производят около 45 тысяч тонн мяса птицы, а также 12 центров по сбору яиц, где ежегодно регистрируется около 253 миллионов яиц.