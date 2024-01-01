АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Правительство Турции обязывает владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений размещать прейскурант на входных дверях и столах с первого января, соответствующее постановление ранее было опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ

Согласно постановлению, опубликованному ранее министерством торговли в выпуске официального вестника, документы, знаки, доски и т.п., касающиеся тарифов и прейскурантов, будут обязательны для размещения на рабочих местах, где предоставляются услуги, а также перед входной дверью рабочего места и на столах, где предоставляются услуги в ресторанах, кафе, кондитерских и подобных заведениях питания и напитков.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.