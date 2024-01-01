2024-01-01T09:31:14+03:00
2024-01-01T09:31:14+03:00
2024-01-01T09:31:14+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240101/842718961.html
Турецких рестораторов обязали вывешивать прейскуранты, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство Турции обязывает владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений размещать прейскурант на входных дверях и столах с первого января, соответствующее... ПРАЙМ, 01.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, турция, турецкие рестораны, турецкие кафе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Правительство Турции обязывает владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений размещать прейскурант на входных дверях и столах с первого января, соответствующее постановление ранее было опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.
Согласно постановлению, опубликованному ранее министерством торговли в выпуске официального вестника, документы, знаки, доски и т.п., касающиеся тарифов и прейскурантов, будут обязательны для размещения на рабочих местах, где предоставляются услуги, а также перед входной дверью рабочего места и на столах, где предоставляются услуги в ресторанах, кафе, кондитерских и подобных заведениях питания и напитков.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.