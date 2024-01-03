Минсельхоз: производство сладостей в России в 2023 году превысило 4,1 млн тонн
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".
"Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн", — говорится в материалах.
Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия — печенье, вафли и так далее, на втором месте — шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем — сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие.
"Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее", — говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%).
РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей — Китай и страны ЕАЭС — приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе.
"Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров", — отметил процитированный в сообщении исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240103/842726828.html