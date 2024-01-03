МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Аналитики подсчитали, сколько стоит продуктовая корзина "антистресс"

"Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн", — говорится в материалах.

Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия — печенье, вафли и так далее, на втором месте — шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем — сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие.

"Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее", — говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%).

РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей — Китай и страны ЕАЭС — приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе.

"Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров", — отметил процитированный в сообщении исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.