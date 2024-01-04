2024-01-04T07:01:00+03:00
2024-01-04T07:01:20+03:00
2024-01-04T07:01:00+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240104/842728954.html
"Все легально". Италия нарастила поставки холодильников в Россию
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли, заявил РИА Новости глава... ПРАЙМ, 04.01.2024
новости, потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, италия, экспорт, холодильник
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618873.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618873.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618872.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618871.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/88/832618871.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240103/842725316.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
Он рассказал, что экспорт оборудования из Италии в Россию продолжает падать, так как эта категория товаров имеет много компонентов, которые могут попадать под санкции или являются товарами двойного назначения.
"Но мы видим, что экспорт оборудования для пищевой обработки, холодильников начинает расти, несмотря на общий спад. Итальянцы начинают продавать больше, чем раньше. Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется", — сказал Пелаццо.
Глава ИРТП подчеркнул, что экспорт данных категорий растет при полном соблюдении санкций, "все прозрачно и легально".