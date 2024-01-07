2024-01-07T17:07:00+03:00
2024-01-07T17:07:34+03:00
2024-01-07T17:07:00+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240107/842741659.html
В X5 Group объяснили задержки в поставках охлажденного мяса птицы в регионы
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки мяса птицы были задержаны в ряд регионов из-за морозов, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы X5 Group. "Мы делаем все возможное, чтобы довести товар до... ПРАЙМ, 07.01.2024
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, поставки, птица
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741627.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741627.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741626.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741626.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741614.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84274/16/842741614.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20240101/842717790.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/