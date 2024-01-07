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2024

https://1prime.ru/consumer_markets/20240107/842741659.html

В X5 Group объяснили задержки в поставках охлажденного мяса птицы в регионы

Потребрынок

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Поставки мяса птицы были задержаны в ряд регионов из-за морозов, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы X5 Group. "Мы делаем все возможное, чтобы довести товар до... ПРАЙМ, 07.01.2024

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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