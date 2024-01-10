МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эквадор является основным экспортером бананов в Россию, но по поводу того, как беспорядки в южноамериканском государстве могут отразиться на поставках, прогнозы давать преждевременно, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Эквадорская нефтегазовая компания усилит охрану своих объектов

Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.

"За 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию составил более 1,306 миллиона тонн, при этом ключевые поставки — более 1,302 миллиона тонн — пришлись на Эквадор", — сообщил Леонов. Что касается возможного влияния беспорядков, то "на данный момент какие-то прогнозы давать преждевременно", добавил он.

По данным "Руспродсоюза", средние оптовые цены на бананы в РФ по состоянию на 20 декабря 2023 года составляли 98 рублей за килограмм, на 4,3% выше, чем месяцем ранее. В рознице средние цены на бананы за месяц выросли на 1,3%, до отметки 148 рублей за килограмм на 25 декабря.