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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240110/842760768.html
"Руспродсоюз" оценил влияние ситуации в Эквадоре на поставки бананов
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Эквадор является основным экспортером бананов в Россию, но по поводу того, как беспорядки в южноамериканском государстве могут отразиться на поставках, прогнозы давать... ПРАЙМ, 10.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, эквадор, поставки бананов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Эквадор является основным экспортером бананов в Россию, но по поводу того, как беспорядки в южноамериканском государстве могут отразиться на поставках, прогнозы давать преждевременно, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.
"За 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию составил более 1,306 миллиона тонн, при этом ключевые поставки — более 1,302 миллиона тонн — пришлись на Эквадор", — сообщил Леонов. Что касается возможного влияния беспорядков, то "на данный момент какие-то прогнозы давать преждевременно", добавил он.
По данным "Руспродсоюза", средние оптовые цены на бананы в РФ по состоянию на 20 декабря 2023 года составляли 98 рублей за килограмм, на 4,3% выше, чем месяцем ранее. В рознице средние цены на бананы за месяц выросли на 1,3%, до отметки 148 рублей за килограмм на 25 декабря.