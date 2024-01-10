РИМ, 10 янв — ПРАЙМ. Итальянцы по-прежнему сидят на "принудительной диете", продолжая экономить на питании из-за продолжающегося роста цен, заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона, комментируя последние официальные данные об уровне продаж в стране. Фонтан Треви "заработал" рекордную сумму в 2023 году

Согласно обнародованной в среду информации Национального института статистики (Istat), в ноябре объем продаж продовольственных товаров за месяц снизился еще на 0,2% при этом цены на продукты растут.

"Это означает, что семьи продолжают принудительную диету и затягивают пояса, поскольку вынуждены тратить больше, а есть меньше", — подчеркнул Дона. Согласно расчетам экспертов союза потребителей, расходы на питание среднестатистической итальянской семьи сократились за год на 116 евро, а семьи с двумя детьми — на 161 евро. Одновременно расходы на непродовольственные товары в годовом исчислении снизились соответственно на 408 евро и 564 евро.

Весной 2023 года глава Unc сообщил, что итальянцы никогда прежде так не экономили на еде, отметив, что "дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупательский спрос", даже когда речь идет о приобретении пищевых продуктов. По мнению экспертов, эта тенденция наметилась на Апеннинах еще во время пандемии COVID-19 и с тех пор лишь усилилась.