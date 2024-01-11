2024-01-11T16:30:24+03:00
2024-01-11T16:30:24+03:00
2024-01-11T16:30:24+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240111/842773714.html
В России упали продажи противовирусных препаратов
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем продаж противовирусных препаратов в России за январь-ноябрь 2023 года достиг минимального значения за последние три года, передают "Ведомости" со ссылкой на статистические... ПРАЙМ, 11.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, лекарства, продажи
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230921/841790577.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем продаж противовирусных препаратов в России за январь-ноябрь 2023 года достиг минимального значения за последние три года, передают "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков маркетингового агентства DSM Group.
По данным экспертов, в течение первых 11 месяцев 2023 года было реализовано 79 миллионов упаковок такого вида лекарств на общую сумму 39 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году было продано 93,5 миллиона упаковок противовирусных средств общей стоимостью 47,7 миллиарда рублей.
Аналитики связывают это с устойчивой ситуацией по распространению COVID-19. В 2022 году заболевших коронавирусом было 11 миллионов, в то время как в 2023 году — только 2 миллиона, отметили в издании.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что наибольшее снижение продаж зафиксировано у препаратов для лечения и профилактики именно COVID-19.
Ранее "Роспотребнадзор" предупредил россиян о возможном росте заболеваемости гриппом и COVID-19 во второй половине января. Вспышка заболеваемости может быть связана с возвращением людей после новогодних праздников в организованные коллективы.