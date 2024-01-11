МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем продаж противовирусных препаратов в России за январь-ноябрь 2023 года достиг минимального значения за последние три года, передают "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков маркетингового агентства DSM Group. В России зафиксировали резкий рост спроса на противовирусные препараты

По данным экспертов, в течение первых 11 месяцев 2023 года было реализовано 79 миллионов упаковок такого вида лекарств на общую сумму 39 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году было продано 93,5 миллиона упаковок противовирусных средств общей стоимостью 47,7 миллиарда рублей.

Аналитики связывают это с устойчивой ситуацией по распространению COVID-19. В 2022 году заболевших коронавирусом было 11 миллионов, в то время как в 2023 году — только 2 миллиона, отметили в издании.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что наибольшее снижение продаж зафиксировано у препаратов для лечения и профилактики именно COVID-19.

Ранее "Роспотребнадзор" предупредил россиян о возможном росте заболеваемости гриппом и COVID-19 во второй половине января. Вспышка заболеваемости может быть связана с возвращением людей после новогодних праздников в организованные коллективы.