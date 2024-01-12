МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вылов минтая по итогам основного сезона охотоморской путины, которая в России стартовала 1 января, может достигнуть 850 тысяч тонн, превысив итоги того же периода прошлого года на 6%, следует из оценок Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Путин предостерег от резкого повышения ввозной пошлины на рыбную продукцию

Минтай – главный промысловый ресурс России с долей в 40% в национальном вылове, а его наибольший объем добывается в Охотском море. Сама охотоморская путина проходит в два периода: сезон "А" (основной) длится с 1 января по 9 апреля, сезон "Б" — с 15 октября до конца года.

"С учетом прогноза ученых, сезон "А" должен быть достаточно успешным: по нашим оценкам, вылов может составить 840-850 тысяч тонн минтая, что на 5-6% выше, чем в 2023 году", — сообщил президент ассоциации Алексей Буглак. Он напомнил, что общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2024 год установлен на уровне 951,5 тысячи тонн (плюс 6,1% к 2023 году), при этом порядка 80% этого объема осваивается именно в сезон "А".

Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные. "По мнению океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, также как и погодные условия, за исключением коротких штормовых периодов, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций во всех районах лова в зимне-весенний период", — указывают в ассоциации.

При этом, отмечает Буглак, запас минтая в Охотском море продолжает находиться на высоком уровне — выше целевого ориентира по биомассе, а за первую неделю 2024 года объем добычи достиг 31 тысячи тонн.

По итогам 2023 года вылов минтая в РФ составил 1,96 миллиона тонн: этого объема, по оценке ассоциации, достаточно как для насыщения внутреннего спроса (предполагается, что в ближайшие два года он удвоится до 350 тысяч тонн), так и для успешного экспорта.