МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Компания "ТрансКонтейнер" предложила Wildberries бесплатно воспользоваться инфраструктурой своего логистического центра "Логистика-Терминал" в Шушарах, сообщается в официальном Telegram-канале "ТрансКонтейнера". Пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла

ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

"ТрансКонтейнер" (входит в группу компаний "Дело"), понимая всю серьезность ситуации и желая оказать коллегам поддержку, предложил компании Wildberries бесплатно воспользоваться инфраструктурой своего логистического центра "Логистика-Терминал" в Шушарах (расположен в нескольких километрах от склада Wildberries) для приема большегрузных автомобилей, которые уже прибыли в район сгоревшего склада или находятся на пути к нему", — говорится в сообщении.

Добавляется, что склад — это важный центр обеспечения логистики клиентов Wildberries в северо-западном регионе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что первые автомобили заехали на терминал "ТрансКонтейнера" уже вечером 13 января, водителям были предоставлены горячее питание и возможности для отдыха.

Утром 13 января на пренадлежащем Wildberries складском помещении в Шушарах Пушкинского района в Санкт-Петербурге произошло крупое возгорание. Площадь пожара достигла 70 тысяч квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг №2. Пострадавших нет.