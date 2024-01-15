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2024
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Экс-владелец "Техносилы" Кокорич вышел из гражданства России
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Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич вышел из гражданства России по собственному заявлению. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети LinkedIn... ПРАЙМ, 15.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, "техносила"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич вышел из гражданства России по собственному заявлению. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети LinkedIn.
"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной", — написал бизнесмен.
Он охарактеризовал свое решение "сознательным" и объяснил его "фундаментальным несогласием" с политикой российского руководства, в частности, с началом СВО в феврале 2022 года.
Кокорич привел в после сертификат о прекращении гражданства, выданный посольством России. Название государства, где находится диппредставительство, в изображении скрыто.