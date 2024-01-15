МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич вышел из гражданства России по собственному заявлению. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети LinkedIn. Песков рассказал, кто из уехавших россиян не сможет вернуться обратно

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной", — написал бизнесмен.

Он охарактеризовал свое решение "сознательным" и объяснил его "фундаментальным несогласием" с политикой российского руководства, в частности, с началом СВО в феврале 2022 года.

Кокорич привел в после сертификат о прекращении гражданства, выданный посольством России. Название государства, где находится диппредставительство, в изображении скрыто.