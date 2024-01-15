МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, за прошлый год увеличила общие отгрузки алкогольной продукции на 1% по сравнению с 2022 годом, они приблизились к 17 миллионам декалитров (дал), следует из сообщения компании. Акционеры "Белуга Групп" одобрили смену названия компании

"Общие отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 миллионам декалитров. По сравнению со стабильным 2021 годом рост на 7,5%. Без учета экспортных продаж этот показатель к 2022 году составляет плюс 2,6%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что продажи собственной продукции снизились на 4% и составили 13,3 миллиона декалитров, что в компании связывают с остановкой экспорта. А продажи партнерских брендов увеличились на 23%, превысив 3,6 миллиона декалитров.

Количество торговых точек сети "Винлаб" по итогам отчетного периода превысило 1650, а объем продаж вырос на 35% по сравнению с 2022 годом. Число посещений покупателей ("трафик") повысилось на 21%.

"НоваБев" — крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система распространения и сеть розничных магазинов "Винлаб". В конце августа акционеры одобрили смену названия компании с прежнего — "Белуги".