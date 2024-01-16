МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Wildberries для защиты от случайных покупок ввел функцию отмены заказа соответствующей кнопкой – она позволяет отказаться от доставки в первый час после оформления заказа или до момента начала сборки, рассказали РИА Новости в компании. Wildberries рассказали о продавцах, захотевших отказаться от компенсации

В конце декабря площадка объявила, что начала тестировать такую опцию. Ранее, в октябре, маркетплейс также в рамках защиты от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии. Покупатели могут выбрать один из способов аутентификации — с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android) или пин-кода.

"15 января Wildberries запустила функцию отмены заказа соответствующей кнопкой, которая появляется на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов", — говорится в сообщении компании.

Отменить заказ можно в первый час после его оформления или до момента, пока продавец не начал сборку – в зависимости от того, что наступит раньше. На первом этапе опция будет доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

"Новая функция поможет пользователям минимизировать случайные заказы: если клиент выбрал не тот адрес, сделал заказ случайно или ошибся с количеством позиций. Опция будет полезна и продавцам Wildberries: они смогут сократить затраты на логистику – не придется возить товары со склада в пункт выдачи и обратно при ошибочном заказе пользователя", — отмечается в сообщении.

В Wildberries уточнили, что кнопка отмены заказа появится в мобильном приложении после обновления до последней версии, на сайте же покупателям опция доступна сразу. Покупатели, которые делают покупки по предоплате, тоже могут отменить заказ — для этого им нужно обратиться на электронную почту компании. В будущем у них тоже появится возможность отмены по кнопке на сайте и в приложении.