"Известия": в ГД предложили вернуть потребительскую корзину в 43,6 тысячи рублей
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы направят в правительство законопроект об увеличении размера потребительской корзины до 43,6 тысячи рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Потребительская корзина представляет собой набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека на минимальном уровне. Используется для расчета значения прожиточного минимума. В соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 №227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" в показатель включают продукты питания (хлеб, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, яйца), непродовольственные товары (одежда, обувь, школьные принадлежности), услуги (ЖКХ, транспорт).
Как говорится в пояснительной записке к документу, проект призывает вернуться к расчету величины прожиточного минимума с помощью метода, который учитывает "отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу".
Глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов пояснил "Известиям", что на данный момент величина прожиточного минимума не связана с потребительской корзиной.
"Этот показатель рассчитывается на основе среднедушевого медианного дохода граждан, и такой подход, по сути, приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан. Это крайне несправедливо, поэтому мы предлагаем использовать метод, который учитывает натуральный состав продовольственной, непродовольственной корзины и платных услуг", — пояснил он.
По словам Миронова, показатель на конец прошлого года составлял 43,6 тысячи рублей.
Как подчеркнули в ГД, новые расчеты также базируются на необходимости повысить качество питания россиян. На этом фоне законопроект предлагает расширить ассортимент круп, овощей и фруктов в корзине, увеличить объемы потребления мяса, рыбы, молока, яиц, а также включить специализированные витаминно-минеральные комплексы.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240116/842812346.html