МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы направят в правительство законопроект об увеличении размера потребительской корзины до 43,6 тысячи рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ. МРОТ проиндексируют на 18,5 процента до 19 242 рубля

Потребительская корзина представляет собой набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека на минимальном уровне. Используется для расчета значения прожиточного минимума. В соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 №227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" в показатель включают продукты питания (хлеб, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, яйца), непродовольственные товары (одежда, обувь, школьные принадлежности), услуги (ЖКХ, транспорт).

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект призывает вернуться к расчету величины прожиточного минимума с помощью метода, который учитывает "отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу".

Глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов пояснил "Известиям", что на данный момент величина прожиточного минимума не связана с потребительской корзиной.

"Этот показатель рассчитывается на основе среднедушевого медианного дохода граждан, и такой подход, по сути, приводит к занижению реального размера прожиточного минимума граждан. Это крайне несправедливо, поэтому мы предлагаем использовать метод, который учитывает натуральный состав продовольственной, непродовольственной корзины и платных услуг", — пояснил он.

По словам Миронова, показатель на конец прошлого года составлял 43,6 тысячи рублей.

Как подчеркнули в ГД, новые расчеты также базируются на необходимости повысить качество питания россиян. На этом фоне законопроект предлагает расширить ассортимент круп, овощей и фруктов в корзине, увеличить объемы потребления мяса, рыбы, молока, яиц, а также включить специализированные витаминно-минеральные комплексы.