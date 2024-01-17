ПАРИЖ, 17 янв — ПРАЙМ. Житель Франции выиграл первый в этом году джекпот в лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), сказано в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте самой лотереи. Женщина выиграла в лотерею крупную сумму и порвала с родными, пишут СМИ

"Прошлым вечером джекпот EuroMillions был выигран впервые в 2024 году. Главный приз достался игроку из Франции, у которого совпали все выигрышные номера и который выиграл 87,9 миллиона евро", — говорится в документе.

Отмечается, что джекпот достается жителям Франции уже в 125-й раз, что делает страну второй страной по числу победителей, выигравших главный приз. На первой строчке в рейтинге находится Британия, из которой были 126 победителей, говорится в пресс-релизе.

Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года во Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.