МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Куриное яйцо в России за период с 10 по 15 января 2024 года подешевело впервые с третьей декады июня 2023 года, следует из материалов Росстата. В АКОРТ оценили стабилизацию цен на яйца

Цена на куриное яйцо в РФ с 10 по 15 января опустилась на 0,2%; последний раз в прошлом году она снижалась на неделе с 20 по 26 июня, на 0,36%. С начала текущего года по 15 января пока фиксируется подорожание — на 0,58%, а в прошлом, 2023 году, куриные яйца подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%.

Среди плодоовощной продукции в отчетный период больше всего подорожали огурцы и помидоры, на 2,99% и на 1,98%, а также капуста со свеклой (плюс 1,9% и плюс 1,72%) и бананы — на 1,47%. По овощам, в частности, по огурцам и помидорам, зимой наблюдается сезонный рост цен, сообщал ранее Минсельхоз.

Бананы за период с 1 по 9 января прибавили в цене 1,61%, а их подорожание напоминает о недавней напряженности в Эквадоре — основном поставщике этой продукции в РФ. Между тем, перебоев в поставках этой продукции в РФ не фиксировалось, заявляли на прошлой неделе в Россельхознадзоре.

Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,93%, с начала года по 15 января — на 1,38%, свинина — на 0,2% и на 0,19%, мороженая неразделанная рыба стала дороже на 0,24% и на 0,85% соответственно. Подсолнечное масло с 10 по 15 января подорожало на 0,15%, с начала года по 15 января — на 0,3%, сливочное — на 0,41% и на 0,85%.

В свою очередь сахар-песок за отчетный период стал дешевле на 0,15%, с начала года — на 0,3%, а гречка — на 0,5% и на 0,52%. Пшеничная мука подорожала на 0,39% и на 0,77%, а рис на отчетной неделе подешевел на 0,1%, но с начала года — подорожал на 0,36%.