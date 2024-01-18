МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Житель Челябинской области за 2023 год потратил два миллиона рублей на пиво одним чеком, сообщили аналитики сервиса "Контур.Маркет", пишет Челябинск Онлайн. Названы самые дорогие покупки одежды в России в 2023 году

Согласно исследованию, в самом крупном чеке на сумму 2,04 миллиона рублей указаны 24 тысячи бутылок пива, эту покупку совершил житель Трехгорного, вторую строчку "покупательского" рейтинга занял житель Бакала с чеком за покупку свинины на сумму 1,172 миллиона рублей, третье место занимает покупка сыра "Качотта" на сумму 1,1 миллиона из Миасса.

По мнению аналитиков, товары из этих покупок предназначаются для перепродажи.

Среди покупок в розницу аналитики выделили покупки одежды, при этом все подобные покупки из топ-20 сделаны в торговых точках одного и того же предпринимателя из Челябинска.

"Например, женскую куртку (одну — прим. ред.) приобрели за 780 тысяч рублей, а женское пальто обошлось кому-то в 695 тысяч рублей," — сообщили аналитики.

Из интересных покупок можно отметить покупку свиных ребер для барбекю за 1,06 миллиона рублей, купленные в Челябинске. Также система зафиксировала продажу персикового чизкейка в Коркино на 404 250 рублей.