МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ювелирным сетям в России не придется в обязательном порядке устанавливать стенды для того, чтобы проверять качество ювелирного изделия и его состав, при этом компании и так представляют клиентам необходимую информацию об украшениях, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов. Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия онлайн

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила о том, что власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений, в связи с чем ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий.

"Обязанности устанавливать именно стенд нет, а вот необходимость информировать потребителей о возможности проверить происхождение изделия действительно существует. Однозначно, не все покупатели знают, что сегодняшний уровень развития ГИИС ДМДК (информсистемы для контроля за оборотом драгметаллов — ред.) позволяет достаточно легко удостовериться в подлинности изделия, узнать все его подробные характеристики и статус — с помощью маркировки, QR-коду на бирке", — подчеркнул Серов.

По его словам, о такой возможности, как правило, покупателям рассказывают продавцы в тех магазинах, которые заботятся о своей репутации и не занимаются обманом клиентов. "О случаях подмены в традиционной торговле нам неизвестно, а в онлайн за все четыре года, с момента легализации дистанционных продаж "ювелирки", была только одна история, когда продавец пытался выдать один камень за другой — но это очень быстро вскрылось", — резюмировал гендиректор ассоциации.

В свою очередь гендиректор компании Sokolov Николай Поляков также отметил, что прямого указания на производство стендов определенного образца, ведущего к дополнительным расходам, в инициативе Минфина не содержится. "Идею прозрачных и честных коммуникаций с потребителем мы не можем не поддержать. У себя на сайте, в коммуникациях консультантов с покупателями в наших магазинах мы всегда рассказываем о происхождении и составе украшений, а также обращаем внимание покупателей на возможность проверить это через QR-код на бирке", — добавил он.

При этом в ювелирной сети "585*Золотой" уточнили, что вся информация об изделиях доступна по обязательному коду на бирке украшения. "Что касается ecom (электронной коммерции — ред.), украшения там и в офлайне представлены аналогичные. На странице товара в интернет-магазине и в мобильном приложении компании размещена подробная информация об его оригинальном происхождении и качестве материалов", — заключили в сети.