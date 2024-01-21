2024-01-21T00:55:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240121/842848986.html
В России вырос срок отказа от допуслуг при оформлении потребкредита
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Период, в течение которого можно отказаться в России от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита, в том числе страховки, вырос с 14 до 30 дней, соответствующая... ПРАЙМ, 21.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Период, в течение которого можно отказаться в России от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита, в том числе страховки, вырос с 14 до 30 дней, соответствующая норма закона вступила в силу с 21 января.
Кредитор обязан вернуть взятые за дополнительные услуги деньги, даже если третье лицо, предоставляющее услуги, отказывается делать возврат, пояснил Банк России.
Однако, если услуги были оказаны, например, в день получения кредита (разовая юридическая консультация), то отказаться от них уже будет нельзя, поясняет также регулятор. Отличить разовую услугу от длящейся поможет юрист.
ЦБ рекомендует заемщикам следить за уведомлениями от банка в приложении, почте или через смс, поскольку теперь он обязан напомнить о предельной дате отказа от допуслуг на следующий день после заключения кредитного договора.
Также регулятор поясняет, что по новым правилам все услуги, от которых зависит предоставление кредита или его условия, указываются в одном заявлении, все остальные – в другом. При этом отказ от некоторых допуслуг может привести к изменению условий кредита, или банк может вовсе отказать в выдаче кредита.