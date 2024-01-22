МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об ограничении до 90 дней периода, за который может быть произведен перерасчет для добросовестных плательщиков-собственников помещений по инициативе поставщиков коммунальных услуг, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ЛДПР. В Минстрое оценили число аварий на объектах ЖКХ в этом отопительном сезоне

Изменения предлагается внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ, законодательная инициатива внесена в Думу в понедельник, сообщили в партии.

"Депутаты нашей фракции регулярно получают обращения граждан по поводу систематического и порой необъяснимого повышения платы за коммунальные услуги за прошлые периоды… ЛДПР предлагает защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону. Все платежи ЖКХ должны быть понятны и прозрачны гражданам", — считает Слуцкий.

В настоящее время Жилищный кодекс детально регулирует обязанность граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при этом собственники или наниматели жилых помещений, которые добросовестно оплачивают счета, не защищены законом от возможных изменений размера оплаты в большую сторону, отметил он.

Сегодня закон обязывает собственника или нанимателя помещения внести оплату в случае образования задолженности ввиду несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а статья 155 ЖК устанавливает сроки и соответствующие срокам пени для перерасчета по указанным платежам при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение платы за прошлый период. Однако каких-либо ограничений периода, за который может быть произведен перерасчет по инициативе поставщика коммунальных услуг, в настоящее время законом не предусмотрено, сообщили в ЛДПР.

Такое положение оставляет граждан беззащитными от возможных злоупотреблений со стороны управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и иных лиц, никак не мотивируя последних к правильному и своевременному расчету размера платы в платежных документах, сообщили либерал-демократы.

Разработанный законопроект ограничит период, за который может быть увеличена плата за коммунальные услуги, — не более чем на 90 дней до дня наступления установленного срока оплаты при отсутствии недобросовестности со стороны собственников помещений в многоквартирном доме или нанимателей жилых помещений, добавили там.

"Важно, что граждане получат дополнительные гарантии соблюдения своих жилищных прав. Это положительно скажется на финансовом положении российских семей, исключив неопределенность и непредсказуемость в отношениях с получателями платы за жилье и коммунальные услуги", — убежден Слуцкий.