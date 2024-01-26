МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что хочет продлить срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты до весны, чтобы сохранить низкие цены на продовольственные товары. Румынские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

Правительство Румынии в конце июня 2023 года приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. В конце октября этот период был продлен еще на 90 дней — вплоть до 31 января.

"На следующей неделе я хочу провести дискуссии с представителями крупных сетей продуктовых магазинов и министром сельского хозяйства, чтобы определить, как нам продлить действия механизма ограничения цен на основные продукты", — заявил Чолаку на брифинге.

Премьер подчеркнул, что для пенсионеров и малоимущих жителей Румынии "жизненно важно найти способ продлить эту схему до весны".

Если решение о продлении льготного для граждан периода будет принято, то субъекты торговой сети будут и дальше брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены.

В прошлом власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и другое.