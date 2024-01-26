Премьер Румынии: период снижения цен на продукты могут продлить до весны
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что хочет продлить срок действия ограничения коммерческой надбавки на продукты до весны, чтобы сохранить низкие цены на продовольственные товары.
Правительство Румынии в конце июня 2023 года приняло решение ограничить цены на продовольственные товары, чтобы защитить покупательную способность граждан. В конце октября этот период был продлен еще на 90 дней — вплоть до 31 января.
"На следующей неделе я хочу провести дискуссии с представителями крупных сетей продуктовых магазинов и министром сельского хозяйства, чтобы определить, как нам продлить действия механизма ограничения цен на основные продукты", — заявил Чолаку на брифинге.
Премьер подчеркнул, что для пенсионеров и малоимущих жителей Румынии "жизненно важно найти способ продлить эту схему до весны".
Если решение о продлении льготного для граждан периода будет принято, то субъекты торговой сети будут и дальше брать на себя ответственность за уровень коммерческих надбавок. Коммерческая надбавка производителя может составлять не более 20% от себестоимости продукта. Дистрибьюторы не могут повышать цену больше, чем на 5%. Надбавка в магазинах розничной торговли также не может быть больше 20% от закупочной цены.
В прошлом власти снизили цены на белый хлеб, коровье молоко, йогурт, пшеничную муку, яйца, подсолнечное масло, куриное и свиное мясо, сахар, фрукты и овощи, мясной фарш, чеснок, рис, маргарин, дрожжи, сметану, пиво и другое.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240126/842898898.html