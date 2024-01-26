МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость сырья для производства кормов для домашних питомцев в РФ не растет и даже снижается, на себестоимость этой продукции влияют и другие факторы — среди них, например, цены на упаковку и транспортировку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Россиян предупредили о повышении цен на корма для кошек и собак

Российское подразделение швейцарской компании Nestle, занимающееся выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, "Гурмэ" и Felix) предупредило партнеров о повышении с 5 февраля отпускных цен на эти товары, объяснив рост себестоимости производства кормов подорожанием сырья и ингредиентов, сообщило издание РБК со ссылкой на копии писем "Нестле Пурина ПетКер". В самой компании отказались от комментариев на запрос РИА Новости.

"Цены производителей на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась — рост на 0,7%, тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4% и 4,4% соответственно", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Вместе с тем, добавили там, на себестоимость продукции влияют и другие факторы, например, в этом списке "динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку". Найдена замена импортным лекарствам и кормам для животных

"Потребители этой категории товаров, как правило, ориентируются на привычные бренды и очень требовательно относятся к вопросу качества товаров. Практически 60% россиян содержат домашних животных, и спрос на корма растет ежегодно", — считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В свою очередь в компании Mars в России (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) сообщили РИА Новости, что заметили рост цен на сырье, но в 2023 году цены на продукцию не поднимали.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что стоимость корма для домашних животных в прошлом году демонстрировала разнонаправленную динамику, и к концу года начала планомерно снижаться — к примеру, в ноябре 2023 года она сократилась на 1,2%, согласно данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система), а по сравнению с концом 2023 года в январе 2024 стоимость сухих кормов увеличилась на 0,6%.