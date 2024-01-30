МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ряд ритейлеров планируют привезти в Россию новинку от Apple — гарнитуру Vision Pro, смешивающую реальность с цифровыми технологиями, следует из опроса РИА Новости представителей рынка. Аналитики зафиксировали лидерство Apple по продажам смартфонов в Китае

Компания Apple в июне презентовала шлемы или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США запланирован на 2 февраля, а цена будет начинаться от 3499 долларов.

"restore: будет продавать новинку, но точную дату пока назвать сложно – пока прогнозируют дефицит даже в США", — заявили в сети магазинов.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" также отметили, что планируют продажи гарнитур смешанной реальности Vision Pro и уже открыли сбор заявок. "Мы планируем продавать Apple Vision Pro. Рассчитываем привезти новинку в числе первых в России", — добавили в МТС. При этом в "Мегафоне" сообщили, что пока рассматривают возможность организации продаж устройства.

Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что даже если ритейлеры привезут данные устройства, то для покупателей из России это будет "очень дорогая и бессмысленная игрушка". "Vision Pro привязаны к американским аккаунтам Apple ID. Обойти это невозможно. Соответственно, там только английский язык. Нет поддержки, нет приложений, нет возможности пользоваться большей частью контента… Поэтому я не думаю, что потенциал какой-либо есть", — подчеркнул он в беседе с агентством.

Ранее газета Financial Times писала о том, что Apple сократила планы производства очков Vision Pro из-за сложного дизайна, который вызывает трудности с изготовлением. Уточнялось, что на рынок поступят менее 400 тысяч штук вместо одного миллиона.