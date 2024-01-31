МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная стоимость десятка яиц в России за неделю снизилась на 1,5% и по состоянию на 28 января составила 131,62 рубля, рассказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

"Куриное яйцо в России продолжает дешеветь. По данным на 28 января средняя розничная цена десятка яиц в России составила 131,62 рубля. Неделей ранее — 133,63 рубля. Снижение за неделю составило 1,5%", — сообщил Востриков.

Ранее сообщалось, что дороже всего яйца обходятся жителям Дальневосточного федерального округа. Так, среди россиян в ДФО 46% ответили, что покупали десяток яиц по цене от 150 до 200 рублей за десяток яиц. Еще 30 процентов ответили, что платили от 130 до 150 рублей за десяток.

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

По данным Росстата, мясо курицы за неделю с 5 по 11 декабря подешевело на 0,45 процента, а с начала года — выросла на 29,59 процента. Яйца продолжили дорожать, за неделю поднявшись на 4,55 процента. Отмечается, что цена на куриные яйца с начала года поднялась на 46,18 процента.