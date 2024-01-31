МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает начать с 1 октября обязательную маркировку отдельных видов растительных масел, а также кормов для животных в потребительской упаковке, следует из соответствующих проектов постановления, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов, и сообщения министерства. Россельхознадзор с 31 января ввел ограничения на корма Farmina Pet Foods

"Минпромторг России предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции (подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и т.д.)", — говорится в сообщении.

Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота растительных масел начнется с 1 сентября. При этом с 1 октября нанесение кодов маркировки станет обязательным для продукции в стеклянных и полимерных упаковках, а с 1 февраля 2025 года — для продукции в остальных видах упаковки.

"Минпромторг России предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку средствами идентификации кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что регистрация в информационной системе участников оборота этой продукции также начнется с 1 сентября. С 1 октября нанесение кодов маркировки станет обязательным для сухих кормов и лакомств для животных, а с 1 марта 2025 года — для остальных видов кормов.

С 25 декабря 2023 года в России идут эксперименты по маркировке данных товарных категорий, срок окончания — 31 августа 2024 года.