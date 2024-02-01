МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх — согласно вступившим в силу с 1 февраля нормам, организаторам игр запрещено принимать от них ставки и выплачивать выигрыш. Российские букмекеры нарастили доходы от ставок

Речь идет, в частности, о лицах, чьи счета или имущество в России были заморожены в качестве ответа на введенные Западом антироссийские санкции. Причем ограничения распространяются не только на находящихся под санкциями иностранных лиц, но и на контролируемые ими российские организации.

Кроме того, вступившие в силу нормы вводят ответственность финансовых организаций и банков за неисполнение санкций. Так, ЦБ сможет частично или полностью ограничивать деятельность таких организаций, взыскивать штраф и применять иные меры.

А организаторы азартных игр и букмекеры, допустившие неоднократное нарушение этих ограничений в течение одного года, могут и вовсе лишиться лицензии на свою деятельность.

Одновременно новые нормы устанавливают права людей, в отношении которых приняты ограничительные меры. Так, они вправе получать и расходовать пенсии и социальные выплаты, получать зарплату в пределах 10 тысяч рублей на каждого члена своей семьи, и выплачивать вознаграждения своим работникам в пределах прожиточного минимума.