МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила импорт вина и крепкого алкоголя на 7%, преодолев отметку в 520 миллионов литров, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию участников рынка. Калужский "Кристалл" в феврале выпустит собственный абсент

Как отметил руководитель WineRetail Александр Ставцев, крупные сети стали чаще отказываться от услуг технических импортеров. Кроме того, в "Магните" объяснили подобные показатели низким уровнем поставок в в 2022 году.

Сообщается, что лидерами импорта алкоголя стали Х5 Group (нарастила поставки до 44,4 миллиона литров), Bacardi (до 38 миллионов литров), "Бристоль" и "Красное&Белое" (37,9 миллиона литров), "Винлаб" Novabev Group (35,8 миллиона литров) и "Магнит" (до 28,5 миллиона литров).

Кроме того, авторы статьи уточняют, что поставки вина из недружественных стран выросли на процент в годовом выражении и составили 428,4 миллиона литров, а ввоз крепкого алкоголя увеличился на 45%, до 92,4 миллиона литров.

По словам руководителя винного портфеля Luding Group Евгения Щербакова, в 2024 году ввоз в Россию вин из недружественных стран продолжит падать, что не скажешь о дружественных, импорт из которых, согласно прогнозам, увеличится на 10-15%. Одновременно с этим ожидается рост импорта коньяка, виски и текилы перед увеличением акцизов на вина весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в феврале текущего года выпустит собственный абсент крепостью 60%.