МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Импортные яйца поступают в Россию, на полках магазинов и в онлайн-маркетах можно встретить продукцию, например, из Белоруссии, Армении и даже Испании, выяснил корреспондент РИА Новости. Россия в январе получила яйца из Белоруссии, Азербайджана и Турции

Так, на виртуальных витринах сетей сейчас можно найти яйца из Армении по цене 100 рублей за десяток, Белоруссии – за 129 рублей, а из Испании — за 117 рублей.

Куриные яйца в России в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, в течение января они понизились в среднем на 1,86%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что ожидает снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок для этого.

Так, в декабре начались поставки этой продукции из Азербайджана, в январе — из Турции, и в течение всего года в РФ шли поставки из Белоруссии. А в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал журналистам на прошлой неделе, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.