МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В Северную Корею поступают миллионы долларов прибыли от экспорта париков и накладных ресниц, которые продают по всему миру под видом сделанных в Китае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов из индустрии красоты и данные таможенных служб двух стран. Кулеба сравнил Северную Корею и Запад не в пользу последнего

Reuters отмечает, что КНДР в 2023 году поставила в КНР 1680 тонн париков, накладных ресниц и бород на сумму примерно в 167 миллионов долларов, а в 2019 году она экспортировала 1829 тонн данной продукции на сумму 31,1 миллиона долларов. По данным агентства, парики и накладные ресницы составляют до 60% северокорейского экспорта.

По мнению опрошенных агентством экспертов, поставки немного снизились во время пандемии коронавируса, когда вводились закрытие границ и жесткие ограничения, но уже в 2023 году торговля через Китай возобновилась.

Отмечается, что продажа париков и накладных ресниц позволяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну обходить санкции и является важным источником поступления иностранной валюты в КНДР.