2024-02-04T09:13:00+03:00
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В Северной Корее нашли неожиданный источник иностранной валюты
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В Северную Корею поступают миллионы долларов прибыли от экспорта париков и накладных ресниц, которые продают по всему миру под видом сделанных в Китае, сообщило агентство Reuters... ПРАЙМ, 04.02.2024
потребрынок, бизнес, экономика, новости, кндр, экспорт париков, экспорт ресниц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В Северную Корею поступают миллионы долларов прибыли от экспорта париков и накладных ресниц, которые продают по всему миру под видом сделанных в Китае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов из индустрии красоты и данные таможенных служб двух стран.
Reuters отмечает, что КНДР в 2023 году поставила в КНР 1680 тонн париков, накладных ресниц и бород на сумму примерно в 167 миллионов долларов, а в 2019 году она экспортировала 1829 тонн данной продукции на сумму 31,1 миллиона долларов. По данным агентства, парики и накладные ресницы составляют до 60% северокорейского экспорта.
По мнению опрошенных агентством экспертов, поставки немного снизились во время пандемии коронавируса, когда вводились закрытие границ и жесткие ограничения, но уже в 2023 году торговля через Китай возобновилась.
Отмечается, что продажа париков и накладных ресниц позволяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну обходить санкции и является важным источником поступления иностранной валюты в КНДР.