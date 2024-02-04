2024-02-04T12:09:54+03:00
2024-02-04T12:09:54+03:00
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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240204/842979265.html
В Wildberries объяснили, почему мелкие склады невыгодны для маркетплейса
Потребрынок
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Строить небольшие складские помещения невыгодно, Wildberries в первую очередь рассматривает крупные помещения, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна... ПРАЙМ, 04.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, wildberries, строительство складов, татьяна бакальчук
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Строить небольшие складские помещения невыгодно, Wildberries в первую очередь рассматривает крупные помещения, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Мы изначально, когда начинали заниматься стройкой, думали про 50, 25 и даже 5 тысяч (квадратных метров — ред.), но это абсолютно не выгодно. То есть экономия с точки зрения строительства начинается со 100 тысяч квадратных метров. Поэтому приоритетом мы рассматриваем крупные помещения", — сказала Бакальчук.
Ранее маркетплейс сообщил агентству, что в начале февраля откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге — для этого он арендовал почти 30 тысяч квадратных метров складской площади у "ВсеИнструменты.ру".
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.