МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Строить небольшие складские помещения невыгодно, Wildberries в первую очередь рассматривает крупные помещения, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries рассказала, как часто пользуется маркетплейсом

"Мы изначально, когда начинали заниматься стройкой, думали про 50, 25 и даже 5 тысяч (квадратных метров — ред.), но это абсолютно не выгодно. То есть экономия с точки зрения строительства начинается со 100 тысяч квадратных метров. Поэтому приоритетом мы рассматриваем крупные помещения", — сказала Бакальчук.

Ранее маркетплейс сообщил агентству, что в начале февраля откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге — для этого он арендовал почти 30 тысяч квадратных метров складской площади у "ВсеИнструменты.ру".

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.