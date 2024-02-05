МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что с момента идеи о создании компании до первого заказа на площадке прошло около девяти месяцев, и она относится к маркетплейсу как к еще одному своему ребенку. В Wildberries задумались о выпуске банковской карты

"Фактически это второй ребенок в нашей семье — придумала я его, когда старшей дочери было примерно полтора месяца. Потом девять месяцев этот проект "назревал" — начала я об этом задумываться где-то в конце февраля 2004 года, а первый заказ пришел в ноябре. К Wildberries я отношусь как к живому организму, да, как к ребенку", — заявила Бакальчук.

По ее словам, за время своего существования компания успешно проходит все стадии, которые и должен проходить бизнес.

"Мне кажется, что мы один из крупнейших логистических операторов в стране. По крайней мере, будем точно. Сейчас у нас порядка 3 миллионов квадратных метров площадей, в этом году еще столько же запустим, а в планах — увеличивать количество строек и вводимых в эксплуатацию объектов каждый год. Также у нас уже достаточно большой оборот. По итогам 2023 года мы рассчитываем приблизиться к отметке 3 триллиона (рублей — ред.)", — добавила основательница компании.

В 2021 году глава Wildberries сообщила, что родила двойняшек — таким образом, число детей в семье достигло 7.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.