Эксперт: взгляды новых властей Аргентины на РФ не повлияют на поставки вина
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отношения между новым аргентинским руководством и властями России не скажутся на поставках вина из Аргентины в РФ, которые ведутся по принципам свободной торговли, полагает глава компании-экспортера вина "Венфор" Хосе Бартолуччи.
"Действительно, пришел этот президент (Аргентины Хавьер Милей — ред.), который не настолько дружественен президенту России, но у нас есть свобода торговли. Думаю, что это не изменится", — предположил Бартолуччи в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что Аргентина не относится к недружественным России странам, и бизнес идет хорошо, несмотря на осложнения, связанные с переводом средств, и другими последствиями санкций.
"У нас есть конкурентное преимущество — при более высоких пошлинах (на импорт вина из недружественных стран) мы можем предложить более конкурентные цены", — объяснил собеседник.
При этом Бартолуччи не считает, что на российском рынке удастся заменить испанские или итальянские вина, которые "всегда очень важны" для россиян.
В ноябре 2023 года избранный президентом Милей заявил, что сам не собирается развивать отношения с Россией и Китаем, однако предприниматели имеют полную свободу торговли с кем угодно.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240205/842988785.html