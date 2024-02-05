МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отношения между новым аргентинским руководством и властями России не скажутся на поставках вина из Аргентины в РФ, которые ведутся по принципам свободной торговли, полагает глава компании-экспортера вина "Венфор" Хосе Бартолуччи. Депутат прокомментировал одобренный парламентом Аргентины пакет реформ

"Действительно, пришел этот президент (Аргентины Хавьер Милей — ред.), который не настолько дружественен президенту России, но у нас есть свобода торговли. Думаю, что это не изменится", — предположил Бартолуччи в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Аргентина не относится к недружественным России странам, и бизнес идет хорошо, несмотря на осложнения, связанные с переводом средств, и другими последствиями санкций.

"У нас есть конкурентное преимущество — при более высоких пошлинах (на импорт вина из недружественных стран) мы можем предложить более конкурентные цены", — объяснил собеседник.

При этом Бартолуччи не считает, что на российском рынке удастся заменить испанские или итальянские вина, которые "всегда очень важны" для россиян.

В ноябре 2023 года избранный президентом Милей заявил, что сам не собирается развивать отношения с Россией и Китаем, однако предприниматели имеют полную свободу торговли с кем угодно.