БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев — ПРАЙМ. Принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ, сообщил РИА Новости глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. Названы потери Эквадора в случае отказа России от бананов и гвоздик

"Эти компании представляют почти 30% экспорта бананов в Россию", — сказал он.

"Важно отметить, что экспорт бананов в Россию не закрыт, на сегодня только эти пять компаний, мы продолжаем экспортировать в целом в нормальном режиме", — добавил Саласар.

Саласар также сообщил, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов и надеется на разрешение ситуации.

"Сегодня мы получили официальное уведомление, мы сейчас готовим технический фитосанитарный ответ, надеемся, что (он) будет поддержан и тупиковая ситуация на этом закончится", — заявил он.

Ранее в феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Также через пару дней Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней цветочного трипса. Поставки были совершены через эти страны Европейского союза.