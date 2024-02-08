МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания локализовано в России, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). Патрушев оценил рост производства молока в России

"Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — говорится в сообщении "Союзмолоко" на основании соответствующего исследования.

Указывается, что одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, которая в том числе используется для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Она производится сейчас на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до 5 миллиардов упаковок в год (принадлежит компании "Упаковочные системы").

Как пишет союз, сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки и производители активно работают над их решением: например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка.

Между тем, большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие).

Как отмечается в материалах, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31% приходится на многослойный картон, 17% — на PET бутылку, 25% — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга.

Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, делают выводы аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.