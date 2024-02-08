МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиардов долларов, отметили главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора. Россия нарастила поставки одного вида продукции в Китай

"Двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель — 227,7 миллиардов долларов", — говорится в сообщении, опубликованного на сайт Кремля.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из России в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.