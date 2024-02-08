2024-02-08T14:43:34+03:00
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2024-02-08T14:43:34+03:00
2024
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Товарооборот России и КНР раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года
Потребрынок
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Товарооборот России и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиардов долларов, отметили главы стран Владимир Путин и... ПРАЙМ, 08.02.2024
макроэкономика, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, китай, товарооборот, рост, торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиардов долларов, отметили главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора.
"Двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель — 227,7 миллиардов долларов", — говорится в сообщении, опубликованного на сайт Кремля.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из России в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.