МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пользователи Ozon в России и Белоруссии жалуются на сбои в работе маркетплейса, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Ozon заявил об успехах в импортозамещении сервисов интернет-торговли

Всего по состоянию на 17.07 мск был зафиксирован 661 отчет о сбоях. Больше всего обращений поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Минска.