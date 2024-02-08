2024-02-08T17:32:11+03:00
2024-02-08T17:32:11+03:00
2024-02-08T17:32:11+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240208/843022626.html
Пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе маркетплейса
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи Ozon в России и Белоруссии жалуются на сбои в работе маркетплейса, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на... ПРАЙМ, 08.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, белоруссия, ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576654.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576654.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576653.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576641.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/66/838576641.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231128/842394129.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пользователи Ozon в России и Белоруссии жалуются на сбои в работе маркетплейса, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 17.07 мск был зафиксирован 661 отчет о сбоях. Больше всего обращений поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Минска.