МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году заказали в "Яндекс Еде" в три раза больше пицц, чем в 2022-м, а самой популярной оказалась "Пепперони", рассказали РИА Новости в сервисе на основе собственных данных. Названы главные фуд-тренды России в 2024 году

"Число заказов с пиццей в "Яндекс Еде" за прошлый год выросло в 2,9 раза год к году… Популярность этого блюда постоянно растет", — говорится в исследовании в честь Всемирного дня пиццы.

Клиенты заказывали это блюда как для себя, так и для всей семьи или большой компании. Например, в Нижнем Новгороде пользователь сервиса включил в один заказ 195 пицц.

Отмечается, что в извечном споре "с ананасом или без" гавайская пицца все же уступает другим начинкам — в прошлом году на нее пришлось всего порядка 3% от всех заказов этого блюда. А на долю, например, "Пепперони" приходилось более четверти всех заказов с пиццей, на "Маргариту" — больше 13%, а на "Четыре сыра" — более 11%. При этом любители пиццы с ананасами ищут в доставке и другие необычные сочетания. Среди них: пицца с ананасами и беконом, ананасами и салями, ананасами и дор-блю, а также с ананасами в соусе терияки.

В прошлом году пицца "Пепперони" вошла в топ-10 самых популярных блюд сервиса. Она же возглавляет и список самых популярных пицц. В топе также оказались "Маргарита", "Четыре сыра", "Мясная", "Барбекю", "Ветчина и грибы", "С цыпленком", "Ассорти", "Груша и горгонзола", "Цезарь".

"Вместе с пиццей заказывают и другие блюда. Так, самым популярным блюдом, которое заказывают вместе с пиццей, стал салат "Цезарь". Среди соусов к пицце лидирует сырный, а среди напитков — кола. Вместе с пиццей также заказывают пасту, например "Карбонару", и супы — борщ и том ям", — добавили в компании.