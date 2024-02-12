МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Снижающийся в течение последних лет уровень рождаемости в США стал причиной падения продаж подгузников, сообщает Bloomberg. "Не соответствует". В США указали на падение авторитета Байдена

Агентство отмечает, ссылаясь на данные исследовательской компании Circana, что розничные продажи подгузников в 2023 году снизились на 1%, при этом уменьшение спроса длится четвертый год подряд. По мнению журналистов, это тревожный сигнал для производителей, особенно для Procter & Gamble, который производит подгузники под брендами Pampers и Luvsи, а также Kimberly-Clark Corp. (Huggies). На них приходится более половины американского рынка подгузников.

Отмечается, что годовой объем продаж Pampers в мире составляет более семи миллиардов долларов (почти 9% прибыли P&G), при этом в четвертом квартале прошлого года он снизился. Это же относится и к Kimberly-Clark, треть доходов которой (примерно $7 млрд) также приходится на товары для младенцев и ухода за детьми.

По данным Bloomberg, коэффициент рождаемости (число рождений на 1000 женщин детородного возраста) в США к 2020 году стал ниже 60, а в 1950-х годах, когда был бэби-бум, он находился на уровне около 120. При этом рождаемость снижается и в иммигрантских семьях, сообщает агентство. Так в 1990 году коэффициент рождаемости среди женщин, приехавших в США из Латинской Америки, составлял почти 150, а к 2019 году упал до 85. Кроме того, американки стали рожать позже. Уровень рождаемости среди 20-24-летних в США снизился на 43% с 1990 по 2019 год, вместе с тем среди для возраста 40-44 лет подскочил на 132%. Таким образом, семьи выбирают рожать меньше детей, отмечает Bloomberg.

В качестве еще одной причины названа инфляция после пандемии. Отмечается, что цена упаковки подгузников выросла на 35% с 2019 по 2023 год и по данным исследования организации National Diaper Bank Network, 47% американских семей с маленькими детьми указали, что они не имеют достаточно денег на подгузники.