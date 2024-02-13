МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Великобритания столкнулась с сокращением поставок черного чая из-за атак хуситов на суда в Красном море, сообщает газета Times. США и Британия нанесли удары по йеменской провинции Ходейда

"Покупателей предупредили о том, что "по всей стране" наблюдается дефицит черного чая, связанный с атаками хуситов на суда в Красном море", — пишет издание.

Отмечается, что первым супермаркетом, сообщившим покупателям о проблемах, стала крупная сеть Sainsbury's. По словам руководителей ритейлеров, перебои в поставках временные и незначительно затронут потребителей. Тем не менее, считают эксперты, потребители могут почувствовать изменения, которые отразятся на росте цен, шринкфляции и доступности целого ряда товаров.

По данным института экспорта и международной торговли (Institute of Export and International Trade), более 50% чая в Великобританию поставляют Индия и Кения. Торговые суда вынуждены обходить небезопасный Суэцкий канал через мыс Доброй Надежды, чтобы не попасть под атаки хуситов, из-за чего доставка задерживается на срок от 10 до 14 дней, а затраты растут.

"Никакие меры по управлению снабжением в краткосрочной перспективе не могли решить непосредственные проблемы, вызванные этими перебоями… Перебои будут продолжаться в течение многих месяцев", — заявил изданию генеральный директор института Марко Форджионе.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.