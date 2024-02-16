МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Эквадор направляет предназначавшиеся для России партии бананов в ряд других стран, но не существует другого такого рынка сбыта, который способен был бы принять 100% того, что закупает РФ, пишет в пятницу газета Primicias со ссылкой на главу местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара. Россия усилит контроль за розами из Эквадора и Нидерландов

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Саласар тогда говорил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

Как отмечает газета, пять банановых экспортеров, в отношении которых РФ приостановила сертификацию бананов, отправляют объемы, которые должны были поступить в Россию, в Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак.

"Хотя сектор реализует продукцию и на других направлениях, не существует рынка, который мог бы обеспечить 100% того, что покупает Россия", — отметил газете Саласар.

Как отмечает издание со ссылкой на данные Acorbanec, в 2023 году Эквадор экспортировал в Россию 75 миллионов коробок бананов, что составляет 21% от общего объема поставок бананов Эквадора в мир. Отмечается, что пять эквадорских банановых компаний, деятельность которых приостановлена ​​Россией, экспортировали 25% из этих 75 миллионов коробок бананов. "Около 55 экспортеров из Эквадора отправляют фрукты на этот рынок (рынок РФ — ред.)", — добавила газета.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее в пятницу заявил, что ведомство вернуло право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, а детали в отношении технической части еще будут обсуждаться.