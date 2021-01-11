ЛОНДОН, 11 янв — ПРАЙМ. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) напомнило непрофессиональным инвесторам, что инвестиции в криптовалюту сопряжены с повышенными рисками, соответствующее предупреждение финрегулятор выпустил в понедельник на фоне рекордного роста биткоина в предыдущие несколько дней. Биткоин упал более чем на 20% за сутки

"Инвестирование в криптоактивы или связанные с ними инвестиции и кредитование обычно сопряжены с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги", — подчеркнули в FCA.

Непрофессиональные игроки должны понимать, во что они инвестируют и какие несут риски. Регулятор также напомнил, что каких-либо систем страхования и защиты по криптоактивам не предусмотрено.

"Потребители должны быть осторожны, если с ними неожиданно связываются, заставляют инвестировать быстро или обещают прибыль, которая выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой", — предупредили в FCA о возможных мошенниках, рекомендовав проверять финансовые компании на наличие разрешения регулятора на соответствующую деятельность. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

"С 10 января 2021 года все британские компании по производству криптоактивов должны быть зарегистрированы в FCA в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Работа без регистрации — уголовное преступление", — добавили в ведомстве.

Начав рост во второй половине декабря, биткоин, 16 декабря превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор бил рекорды. В пятницу криптовалюта установила абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов. Однако на выходных началась коррекция и в понедельник биткоин потерял более чем 20%, опустившись ниже 32 тысяч долларов.