МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. После падения курса биткоина в последние несколько дней крипторынок насторожен, поэтому стоимость самой популярной криптовалюты, скорее всего, сильно не изменится в среду и остановится на уровне немногим выше 56 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Эксперты объяснили откат биткоина

В минувшие выходные стоимость биткоина обновила очередной рекорд, превысив отметку в 60 тысяч долларов. Но затем его курс резко упал и накануне утром достиг 54 тысяч.

"Участники (крипторынка — ред.), желая вернуть упущенное, при этом испытывают высокую тревожность, вынуждающую их осторожнее и взвешеннее принимать решения. В связи с этим текущий курс биткоина, скорее всего, мало изменится, и к концу дня 17 марта, видимо, будет чуть выше 56 тысяч за "монету", — прогнозирует Панушкин.