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2021-03-17T09:32:45+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210317/833249018.html
Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на среду
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После падения курса биткоина в последние несколько дней крипторынок насторожен, поэтому стоимость самой популярной криптовалюты, скорее всего, сильно не изменится в среду и... ПРАЙМ, 17.03.2021
биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. После падения курса биткоина в последние несколько дней крипторынок насторожен, поэтому стоимость самой популярной криптовалюты, скорее всего, сильно не изменится в среду и остановится на уровне немногим выше 56 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
В минувшие выходные стоимость биткоина обновила очередной рекорд, превысив отметку в 60 тысяч долларов. Но затем его курс резко упал и накануне утром достиг 54 тысяч.
"Участники (крипторынка — ред.), желая вернуть упущенное, при этом испытывают высокую тревожность, вынуждающую их осторожнее и взвешеннее принимать решения. В связи с этим текущий курс биткоина, скорее всего, мало изменится, и к концу дня 17 марта, видимо, будет чуть выше 56 тысяч за "монету", — прогнозирует Панушкин.