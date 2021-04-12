МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance в понедельник объявила о запуске торгов токенизированными акциями с нулевой комиссией, первыми станут бумаги автопроизводителя Tesla.

Binance Stock Tokens — это цифровые токены, полностью обеспеченные базовыми ценными бумагами. Биржевые токены не являются акциями, но дают держателям доступ к базовым акциям, и в отличие от традиционных акций могут быть разделены на части.

Первыми на бирже будут торговаться токенизированные акции Tesla. Как сообщает Binance, минимальный размер сделки — одна сотая часть токена. То есть пользователи, которые не могут позволить себе приобрести целую акцию Tesla, смогут купить части токенизированной акции. Акции Tesla торгуются на американской бирже Nasdaq. В пятницу на закрытии торгов их стоимость составляла 677 долларов за бумагу.

Расчеты по сделкам будут проводиться в Binance USD (BUSD) — регулируемом стейблкоине, привязанном к доллару США.