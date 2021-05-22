МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Биткоину потребовалось три месяца, чтобы выйти из моды и стать безвкусным. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на слова аналитика Deutsche Bank и преподавателя Гарвардского университета Марион Лабур. Эксперт объяснил, почему у конкурента биткоина больше шансов на успех

По ее мнению, утверждения известного кутюрье Карла Лагерфельда о том, что "модное — это последний этап перед безвкусным", вполне можно применить в отношении биткоина. "Обвал котировок, который произошел 19 мая и вызвал масштабные ликвидации маржинальных позиций, является доказательством того, что цифровые валюты могут быстро устареть", подчеркнула Лабур.

"Биткоину потребовалось всего три месяца, чтобы превратиться из модного в безвкусный, и все, что потребовалось, чтобы криптовалюта вышла из моды, — это один твит и заявление правительства Китая", — отметила аналитик.

Предполагается, что Лабур имела в виду слух о том, что Tesla начала продавать биткоины, который был спровоцирован твитом генидеректора компании Илона Маска. 16 мая некий криптоаналитик написал в Twitter, что инвесторы опечалятся, если узнают в следующем квартале, что Tesla продала все имеющиеся у нее биткоины. На это Маск в свойственной ему манере ответил уклончиво — Indeed ("в самом деле"). Но рынок воспринял этот твит как подтверждение такой возможности. Хотя позже сам Маск опроверг эти слухи.